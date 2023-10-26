В Европе заработали миллиарды евро на заблокированных активах россиян

Европейский международный депозитарий ценных бумаг Euroclear за первые девять месяцев 2023 года заработал 2,996 миллиарда евро операционных доходов от инвестирования замороженных российских активов, следует из данных депозитария.

С учетом налоговых выплат чистая прибыль составила 2,221 миллиарда евро, из которых почти миллиард пришелся на третий квартал текущего года. Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года европейский международный депозитарий получил за счет инвестирования замороженных российских активов 734 миллиона евро дохода.

Согласно приведенным материалам, продолжился также общий рост активов Euroclear, который к 30 сентября достиг 164,5 миллиарда евро. За год баланс увеличился на 45 миллиардов евро. В депозитарии ожидают, что рост остатков денежных средств начнет стабилизироваться в связи тем, что замедлится накопление заблокированных платежей и погашений.

В октябре бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил о создании страной фонда помощи Украине на общую сумму 1,7 миллиарда евро, для финансирования которого будут задействованы доходы российских активов. Спустя несколько дней глава российского Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ недружественным странам на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.