Глава немецкого медиахолдинга призвал наказать Китай и Россию тарифами

Глава немецкой медиакомпании Axel Springer Матиас Дёпфнер предложил трансатлантическим демократиям создать зону свободной торговли без тарифов, вводя при этом карательные пошлины для автократий, таких как Россия и Китай. Об этом он заявил в подкасте Энн Макэлвой Politico Power Play.

По мнению Дёпфнера, в этот клуб беспошлинной торговли должны входить только те трансатлантические демократии, которые соблюдают минимальные стандарты в области верховенства закона, прав человека и установления целей по выбросам углекислого газа.

Данные демократии по-прежнему смогут торговать с «автократическими или диктаторскими системами», однако эти страны должны будут платить тарифы, отметил Дёпфнер. По его мнению, такая система «укрепит демократии».