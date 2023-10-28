В Госдуме назвали десять регионов, которые получат допсредства от Минфина

Десять субъектов РФ с самым низким бюджетным обеспечением заключат специальное соглашение с Министерством финансов России и получат средства для повышения их доходности, заявил в разговоре с URA.ru депутат Госдумы, замглавы «Единой России» Андрей Исаев. По его словам, власти продолжают вести работу по поддержке регионов.

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Мы определили 10 регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности, — сказал депутат.

В число регионов, которым будет оказана такая мера поддержки, вошли Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Республика Алтай, Алтайский край, Псковская область и Адыгея. Аналогичные соглашения заключались и в прошлом году, отметил парламентарий.