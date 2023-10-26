Эксперт оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на рынок нефти и газа
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером высказался о влиянии палестино-израильского противостояния на мировой нефтегазовый рынок.
Единственным прямым следствием конфликта на Ближнем Востоке с точки зрения физических поставок в настоящее время является остановка добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле, отметил специалист.
Его трубопроводная инфраструктура проходит вдоль сектора Газа и находится в зоне досягаемости ракет ХАМАС. Соответственно, произошло сокращение поставок израильского газа в Египет. А этот газ, в том числе, используется для производства СПГ. При этом сам Египет в последний раз отправлял СПГ на экспорт еще в начале июля, а потом в силу роста спроса из-за жаркой погоды экспорт СПГ полностью остановился, и возобновление поставок планировалось на сентябрь-октябрь. И сейчас, видимо, этот срок перенесут еще из-за недостаточных объемов импорта из Израиля. Но это очень локальная история, которая имеет значение только на Турции, являющейся крупным покупателем египетского СПГ. Но и Турция достаточно легко сможет найти ему замену, поэтому не только с точки зрения европейского рынка СПГ, но и глобального рынка такая потеря не существенна.Алексей БелогорьевДиректор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ)
Нефтяные цены в настоящее время "достаточно спокойно" реагируют на события на Ближнем Востоке, добавил эксперт.
"Однако существуют различные спекулятивные интерпретации этих цен. Сейчас на самом деле очень сложно сказать, какие именно факторы влияют на изменение биржевых цен. Например, есть эксперты, которые утверждают, что конфликт оказывает на них влияние, но я этого не вижу. Цены на нефть после резкого роста во второй половине сентября сократились. И то относительно небольшое увеличение, которое мы видели после событий 7 октября [ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа - прим. ред.], скорее, стало коррекцией в ответ на наблюдавшееся до этого снижение цен. То есть это технические изменения, в которых я не вижу влияния ближневосточного фактора. Полагаю, пока биржевые игроки его игнорируют", — отметил Белогорьев.
Говоря о ценах на газ, эксперт подчеркнул, что "формально они отреагировали на конфликт намного сильнее".
"На ряде европейский хабов был рост спотовых индексов и фьючерсов на треть, но вопрос о том, было ли там серьезное влияние ближневосточного фактора, очень дискуссионный. Скорее всего, там сыграла свою роль существовавшая на тот момент угроза новых забастовок на СПГ-заводах Австралии. Кроме того, было психологическое давление, связанное с инцидентом на газопроводе Balticconnector. Плюс наблюдался рост спроса при достаточно скромных объемах текущего импорта. То есть сказались внутренние факторы, определяющие биржевые цены на газ в Европе", — заявил он.
Если вектор развития палестино-израильского конфликта останется прежним, то это противостояние не окажет существенного воздействия на нефтегазовый рынок, предположил эксперт.
"Конечно, как всегда, есть риски разрастания конфликта, связанные, в том числе, с подключением к нему в том или ином виде Ирана. Есть и некоторые политические заявления по поводу возможности введения эмбарго. Но все это пока выглядит исключительно как риторика, оторванная от реальности", — заключил специалист.
Напомним, в середине октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал власти исламских стран ввести эмбарго на поставки нефти в Израиль.