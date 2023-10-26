Его трубопроводная инфраструктура проходит вдоль сектора Газа и находится в зоне досягаемости ракет ХАМАС. Соответственно, произошло сокращение поставок израильского газа в Египет. А этот газ, в том числе, используется для производства СПГ. При этом сам Египет в последний раз отправлял СПГ на экспорт еще в начале июля, а потом в силу роста спроса из-за жаркой погоды экспорт СПГ полностью остановился, и возобновление поставок планировалось на сентябрь-октябрь. И сейчас, видимо, этот срок перенесут еще из-за недостаточных объемов импорта из Израиля. Но это очень локальная история, которая имеет значение только на Турции, являющейся крупным покупателем египетского СПГ. Но и Турция достаточно легко сможет найти ему замену, поэтому не только с точки зрения европейского рынка СПГ, но и глобального рынка такая потеря не существенна.

Алексей Белогорьев Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ)