Аналитики оценили влияние запрета экспорта на стоимость курятины в РФ

Предложение Минсельхоза о временном запрете экспорта мяса птицы не слишком повлияет на цены внутри страны. Такую оценку правительственной инициативе дали аналитики «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России), пишет «Коммерсантъ».

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Если речь пойдет только об ограничениях на тушку бройлера длительностью полгода, то эта мера затронет экспорт на сумму около 50 миллионов долларов. В общей сложности за год Россия вывозит за рубеж 350 тысяч тонн птицы, из них 50 тысяч тонн — бройлеры, которые идут по цене около двух долларов за килограмм.

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Директор Олег Шендерюк отметил, что за границу вывозят всего пять-семь процентов мяса птицы, поэтому ограничения приведут разве что к краткосрочному некоторому снижению цен. В целом, по его мнению, эффект запрета окажется ограниченным.

В Минсельхозе необходимость мер объясняют резким ростом цен на мясо птицы и яйца — на 25,3 и 24 процента в годовом выражении соответственно. Такую проблему чиновники связывают со снижением объемов производства и ростом себестоимости из-за слабого рубля.

В среду, 25 октября, внимание на проблему обратил президент страны Владимир Путин. Он отчитал министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в момент, когда тот докладывал о начале работы селекционного центра по выведению кур в Подмосковье. До этого о снижении цен на курятину сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), связав такой процесс с собственным запросам производителям.

Опрошенные изданием эксперты считают, что запрет на экспорт тушек бройлера выглядит самым реальным решением. Источник в отрасли добавил, что обсуждаются ограничения и экспорта индейки. В свою очередь глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напомнил, что запрет на вывоз из России отдельных субпродуктов приведет к их продаже по низкой цене или переработке в мягкокостную муку, а недополученные доходы найдут свое отражение в ценах на другие продукты.