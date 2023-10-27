Аналитик сказал, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля

Курс рубля не должен серьезно отреагировать на решение по ключевой ставке. Об этом заявил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, передает «Газета.Ru».

Собеседник обратил внимание на то, что в настоящее время на валютном рынке есть деньги «частников» и нет валютного предложения экспортеров. В этой связи «фактор ставки в курсе рубля не играет значительной роли».

Аналитик считает, что увеличение ставки не сделает рублевые инструменты и депозиты более привлекательными, чем сейчас.

В октябре рублю удалось укрепиться за счет указа президента об обязательной продаже валюты экспортерами, отметил специалист. Он пояснил, что за этим последовал рост валютного предложения, которое рынок не смог освоить. На курс в ноябре будет влиять ситуация с ценами на нефть и продажами экспортеров.

Совет директоров Банка России в эту пятницу, 27 октября, будет принимать решение по ключевой ставке. Как сообщили РБК эксперты, оно определит будущее финансового рынка.