Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора, размещенного на его сайте.

Как уточнил Центробанк, текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Как сообщается, в среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале).

ЦБ заявил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне.

«Также вновь повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%», — подчеркнул банк.

Обновленный прогноз ЦБ предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. Отмечается, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция уменьшится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Прогноз многих аналитиков совпал с решением регулятора. Они ожидали повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.). В частности, как писал «Интерфакс», в SberCIB указали на необходимость в срочном ужесточении денежно-кредитной политики. Там заявили, что это нужно для возвращения инфляции к целевому уровню.

Многие аналитики ожидали повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.). В частности, как писал «Интерфакс», в SberCIB указали на необходимость в срочном ужесточении денежно-кредитной политики. Там заявили, что это нужно для возвращения инфляции к целевому уровню.

В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Тогда же он повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7%.