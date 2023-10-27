После публикации пресс-релиза Банка России, в котором сообщается о повышении ключевой ставки, курс доллара сразу начал снижаться, следует из данных торгов на Мосбирже.

Еще в 13:29 мск значение валютной пары доллар/рубль на Московской бирже достигло ₽93,33, через минуту оно упало до ₽92,9.

До этого американская валюта торговалась ниже отметки ₽93 25 октября. Минимальный уровень в ходе торговой сессии в пятницу — ₽92,83.

По состоянию на 13:35 мск курс доллара к закрытию предыдущей торговой сессии опустится на 1,01%, до ₽93,01, евро снизился на 1,28%, до ₽98,32.

Банк России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых.