В ФРГ признали, что антироссийские санкции нанесли ущерб стране

Ограничения Запада в отношении России нанесли наибольший урон именно Германии. Об этом заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Welt, передает РИА Новости.

По ее словам, ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как правительство ФРГ.

Она назвала необходимым получение российских энергоносителей по трубопроводам. Так, по мнению политика, от дорогостоящих обходных путей из ряда стран, в частности Индии и Бельгии, стоит отказаться.

Вагенкнехт отметила, что для жителей Германии ощутимо повышение в стране цен на электричество и отопление.

В понедельник Вагенкнехт объявила в ходе пресс-конференции о выходе из партии «Левые» и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за «здравомыслие и справедливость».