Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

К снижению ключевой ставки можно будет перейти после устойчивого уменьшения инфляции, которое может произойти, по прогнозу Банка России, в 2024 году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом она отметила, что Банк России будет готов вновь увеличить ключевую ставку, если инфляция не начнет снижаться. Именно поэтому глава ЦБ еще раз обозначила, что все решения будут зависеть от данных, которые поступают в конкретный момент времени.

"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", – сообщила Набиуллина.

Кроме того, глава ЦБ рассказала, что совет директоров Банка России рассматривал три возможных варианта решения по ключевой ставке. Однако, как она утверждает, ее сохранение не обсуждалось на собрании.

Ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года. Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.