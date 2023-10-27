Набиуллина сделала ряд заявлений после повышения ставки ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу выступает с речью после повышения ключевой ставки на 200 б.п., до 15,00% годовых. «Рамблер» собрал главные заявления председателя ЦБ.

Она отметила, что диапазон нейтральной ключевой ставки повышен до 6-7%, передает ТАСС.

Глава ЦБ уточнила, что бюджет на 2024-2026 гг стал значимым фактором в решении регулятора увеличить сегодня ставку на 2 п.п.

По словам Набиуллиной, ужесточение монетарной политики уже оказывает влияние на экономику РФ. В частности, как указала она, в стране замедляется кредитование.

Кроме того, глава ЦБ указала на планы регулятора поддерживать более высокие ставки в экономике. По ее словам, это необходимо для предотвращения раскрутки инфляционной спирали. Набиуллина подчеркнула, что у ЦБ есть эффективный арсенал инструментов для возвращения инфляции к цели в 4%.

Также Набиуллина заявила, о намерении ЦБ перейти к снижению ставки при устойчивом снижении инфляции. Она не исключила того, что это произойдет уже в следующем году. Кроме того, глава ЦБ допустила, что в этом году произойдет еще одно повышение ключевой ставки. Также ее могут сохранить на текущем уровне, уточнила Набиуллина.

Глава ЦБ также обратила внимание на возвращение россиянами в банки ранее снятой наличности в связи с повышением ставок по вкладам.

Кроме того, она отметила, что вклад в стабилизацию рубля мер по продаже валюты экспортерами еще предстоит оценить.

Также она указала на увеличение интереса граждан к депозитам.

Набиуллина затронула и вопрос ограничения роста цен на конкретные товары. По ее словам, административные меры не работают долго.