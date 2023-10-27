Китаю предрекли ключевую роль в ускорении мирового отказа от нефти

Меняющаяся структура экономики Китая является одной из важных движущих сил, лежащих в основе уверенности Международного энергетического агентства в том, что спрос на ископаемое топливо достигнет своего пика к 2030 году. Об этом заявил глава организации Фатих Бирол. Его слова приводит CNBC.

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Постепенное изменение энергетической структуры азиатской страны, являющейся в настоящее время одним из мировых лидеров по объемам потребления ископаемых видов топлива, должна приблизить сроки мирового отказа от нефти. В результате доля подобных ресурсов в мировом энергоснабжении упадет до 73 процентов к 2030 году, хотя до этого «десятилетиями оставалась на уровне около 80 процентов», уточнил Бирол.

При этом через семь лет, согласно прогнозам аналитиков МЭА, своего пика достигнет не только мировое потребление нефти, но и других видов ископаемого топлива, включая природный газ и уголь. И Китай будет во многом способствовать этому, пояснил глава организации. Это будет обусловлено тем, что азиатская страна стала постепенно отказываться от прежней зависимости от таких отраслей, как производство стали и цемента, а также строительства железных дорог и другой загрязняющей инфраструктуры.

«Все они (вышеуказанные отрасли — прим. «Ленты.ру») находятся в упадке. В итоге спрос Китая на ископаемое топливо будет намного меньше, чем за последние 10 лет», — заключил Бирол.