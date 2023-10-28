Украина захотела ужесточить контроль над экспортерами зерна для увеличения доходов страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Как отметил собеседник агентства, Киев вводит более жесткий контроль над поставщиками зерна, чтобы увеличить доходы для финансирования обороны во время специальной военной операции (СВО). Также сообщается, что украинские власти намерены потребовать от экспортеров зерна и масличных культур или получать разрешения, или предоставлять налоговую отчетность за период до начала СВО в 2022 году.
При этом, как указывает Bloomberg, ранее начатые проверки экспортеров уже замедлили поставки зерна из портов Украины.
Ранее власти Украины возобновили отправку судов с зерном из Одессы после недельного простоя. 27 октября местный порт покинули четыре балкера. Два из них отправились в море под флагом Панамы, один — под флагом Либерии, а еще одно судно выдвинулось в путь под флагом Турции. Украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский до этого сообщал, что страна с августа экспортировала по временному коридору в черноморском регионе почти 700 тысяч тонн зерна.