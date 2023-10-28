Курсу доллара предрекли снижение до 80 рублей

«Главное, что повлияет, конечно не ключевая ставка, а продажа выручки экспортеров и дорожающая нефть, но ставка тоже сыграет свою роль. Россиянам она показывает, что надо держать деньги в рублях в банках, а не покупать валюту. Я в это охотно верю, сам так поступаю», — заключил собеседник «Ленты.ру».