В США оценили влияние потолка цен на нефть на Россию

Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель не навредило России, пишет Foreign Policy.

© Газета.Ru

В публикации говорится, что сторонники ограничения цен на нефть утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент воздействия на Кремль.

«Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным», — сообщается в материале.

По мнению автора статьи, в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, но на сегодняшний день Кремль уже полностью к ним адаптировался. Так, Москва усилила торговлю со странами, которые не поддерживают потолок цен.

При этом сторонники ограничения ищут пути его усиления.