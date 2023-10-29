Российский посол рассказал о будущем Норвегии на газовом рынке

Осло не сможет заместить Москву на газовом рынке Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Осло Теймураза Рамишвили.

Он вспомнил энергетический кризис, который разразился в 2022 году. Тогда Норвегия, работая на пределе своих возможностей по добыче энергоресурсов, смогла нарастить мощности по поставкам газа на европейский рынок на 8% или около 9 миллиардов кубометров.

Также российский дипломат сослался на статистические данные, согласно которым, газ из Норвегии смог заместить не более 10% от докризисного объема поставок из РФ. Большую долю рынка, чем у нее есть – около 1/3 от общего объема поставок газа в Европу – Норвегия едва ли сможет занять, указал Рамишвили.