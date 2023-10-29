Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия нашла замену российскому газу. В интервью изданию Punch он Нигерии.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — констатировал немецкий лидер.

Он добавил, что Германия имеет серьезную потребность в природном газе и в будущем в водороде, которые необходимы для поддержания экономики страны и задач, связанных с энергетическим переходов. При этом конкретные детали контрактов, суммы и объемы поставок должны быть согласованы в ходе переговоров между нигерийскими производителями газа и немецкими газовыми трейдерами.

Заявления Шольца прозвучали в ходе начавшегося визита немецкого канцлера в Африку. В рамках этой поездки политик посетит не только Нигерию, но и Гану.