Российские банки начали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

Российские банки начали отказывать клиентам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Об этом пишут «Известия».

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Как рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, около 30 процентов граждан, которые получили одобрение в августе-сентябре, не смогли взять кредит на утвержденных условиях.

Уточняется, что кредитные организации оставляют за собой право отозвать одобрение ипотечных кредитов, если с учетом выросшей процентной ставки их обслуживание требует более 40 процентов дохода заемщика.