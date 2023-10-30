В Госдуме оценили влияние повышения ключевой ставки на реальный сектор экономики

«Компании, которые брали кредиты на текущую деятельность, получат проблемы с оборотной деятельностью. Хуже, если получат предбанкротную ситуацию. В прошлые разы, когда ставка поднималась, можно было «отсидеться» в валюте, можно было «отсидеться» в какой-то альтернативе, и компенсировать последствия повышения ставки. Сегодня такой альтернативы нет, весь реальный сектор экономики ощущает тяжелый удар», — отметил депутат.