ЕС хочет поставлять в Египет зерновые с Украины

Евросоюз намерен поставлять в Египет зерно и удобрения с Украины в рамках соглашения между Брюсселем и Каиром об ограничении миграции и финансовой поддержке в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, в документ предполагается включить, в частности, положение "об импорте продуктов питания, что являлось основным фактором экономического риска для Египта с его 111-миллионным населением еще до начала конфликта на его северо-восточной границе".

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Брюссель рассматривает возможность использования коридоров, созданных для экспорта c Украины, для доставки сельскохозяйственной продукции в Египет. Чиновники работали с Киевом, чтобы сделать что-то "чрезвычайно полезное" для Каира, сказал Мишель.