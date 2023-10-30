Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до $160

Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до 157 долларов долларов за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело «ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки», передает ТАСС. Как указывается в докладе, цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась.

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Как отмечается в документе, «если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным». Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около 90 долларов за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до 81 долларов за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%.

В докладе указано, что в случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до 93-102 долларов за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн – 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до 109-121 долларов за баррель.

Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн – 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% – до 140-157 долларов за баррель.

Эскалация ситуации на ближнем Востоке при этом также повлечет рост цен на уголь, подчеркивается в докладе. В свою очередь заместитель главного экономиста ВБ Айхан Косе отметил, что сохранение высокого уровня цен на нефть «неизбежно приведет к росту цен на продовольствие». По оценкам экспертов Всемирного банка, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке властям развивающихся стран необходимо будет принять меры для борьбы с инфляцией.