В России расширят контроль за выводящими деньги за рубеж компаниями

В России расширят круг компаний, сделки которых будут проверять для недопущения вывода денег за рубеж. Об этом со ссылкой на источник сообщает Forbes.

Профильные ведомства усилят контроль за внутригрупповыми сделками, совершаемыми с целью ухода от налогов. Также власти намерены ужесточить критерии признания иностранных компаний взаимозависимыми с российскими. Для этого долю иностранного участия в капитале снизят с 25 до 10 процентов.

Компании могут уходить от налогов с помощью трансфертного ценообразования (ТЦО) — установки цен для сделок внутри холдинга. О сделках суммой от миллиарда рублей между взаимозависимыми контрагентами фирмы должны уведомлять налоговую и подтверждать рыночные цены документацией, чтобы ФНС могла доначислить необходимые взносы.

«Законопроект преследует и фискальную цель — повысить собираемость налогов и предотвратить вывод налоговой базы из страны», — объяснил директор Б1 Группы по оказанию услуг ТЦО институтам финансового сектора и по финансовым сделкам Юрий Михайлов.

ФНС и Минфин намерены бороться с перетоком налоговой базы в условиях усложнившегося обмена информацией между российскими и западными налоговыми органами, добавил партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков.

Для недопущения вывода налоговой базы за рубеж ведомства предлагают не только ужесточить контроль за ценами внутригрупповых сделок, но и существенно увеличить наказание за неподачу отчетности. Суммы штрафов намерены увеличить пятикратно.