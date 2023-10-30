В Эстонии ввели продовольственные карточки для малоимущих

Власти Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих, сообщает ERR.

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Отмечается, что карточки можно будет обменивать на продукты и товары первой необходимости в магазинах Rimi по всей стране.

На продовольственную карту будет начисляться €30 на человека в квартал.