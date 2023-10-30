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Экономика Германии продолжила падение

Экономика Германии сократилась в третьем квартале на фоне угрозы рецессии на 0,1%, что меньше ожидаемого экономистами падения на 0,2%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии.

Экономика Германии продолжила падение
© globallookpress.com

Данные подчеркивают борьбу Германии за восстановление после спада, вызванного энергетикой прошлой зимой, за которым последовали два квартала стагнации или минимального роста, уточняет издание.

Это единственная крупная экономика, в которой, по мнению Международного валютного фонда, в этом году наблюдается спад, и задаются вопросы о ее долгосрочных перспективах. Сокращение произошло из-за замедления роста потребительских расходов домохозяйств. Экономике Германии препятствуют рост процентных ставок, падение внешнего спроса и высокие цены на энергоносители, пишет агентство

Опросы S&P Global показывают, что замедлилась динамика как в промышленности, так и в сфере услуг. Появляются первые трещины на ранее стабильном рынке труда. Тем не менее, аналитики прогнозируют умеренное восстановление экономики Германии в 2023 году на фоне снижения инфляции и повышения зарплат. Ожидается, что в 2024 году рост ВВП должен составить 0,5%.

До этого экс-депутат бундестага сказал, что Германия «летит в тартарары» без России.

Ранее Шольц раскритиковал статью The Economist, назвавшего Германию «больным человеком Европы».

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