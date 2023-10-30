Экономика Германии сократилась в третьем квартале на фоне угрозы рецессии на 0,1%, что меньше ожидаемого экономистами падения на 0,2%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии.

Данные подчеркивают борьбу Германии за восстановление после спада, вызванного энергетикой прошлой зимой, за которым последовали два квартала стагнации или минимального роста, уточняет издание.

Это единственная крупная экономика, в которой, по мнению Международного валютного фонда, в этом году наблюдается спад, и задаются вопросы о ее долгосрочных перспективах. Сокращение произошло из-за замедления роста потребительских расходов домохозяйств. Экономике Германии препятствуют рост процентных ставок, падение внешнего спроса и высокие цены на энергоносители, пишет агентство

Опросы S&P Global показывают, что замедлилась динамика как в промышленности, так и в сфере услуг. Появляются первые трещины на ранее стабильном рынке труда. Тем не менее, аналитики прогнозируют умеренное восстановление экономики Германии в 2023 году на фоне снижения инфляции и повышения зарплат. Ожидается, что в 2024 году рост ВВП должен составить 0,5%.

До этого экс-депутат бундестага сказал, что Германия «летит в тартарары» без России.