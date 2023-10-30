В ЕК отреагировали на решение Киева по транзиту российского газа

Еврокомиссия приняла к сведению решение Киева не продлевать контракт с российской стороной о транзите газа, рассказал на брифинге представитель ЕК Тим Макфи. Об этом пишет ТАСС.

Накануне глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов предупредил, что компания приняла решение не продлевать контракт после его истечения.

Чиновник отметил, что контракт между «Газпромом» и украинским оператором истекает 31 декабря 2024 года. Он добавил, что «оценивать возможные последствия [решения] преждевременно».

Макфи пояснил, что ЕС активно внедряет «зеленые» технологии, ведет работу по диверсификации источников энергии и стремится как можно быстрее добиться полной энергонезависимости от России.