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В ЕК отреагировали на решение Киева по транзиту российского газа

Еврокомиссия приняла к сведению решение Киева не продлевать контракт с российской стороной о транзите газа, рассказал на брифинге представитель ЕК Тим Макфи. Об этом пишет ТАСС.

В ЕК отреагировали на решение Киева по транзиту российского газа
© РИА Новости

Накануне глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов предупредил, что компания приняла решение не продлевать контракт после его истечения.

Чиновник отметил, что контракт между «Газпромом» и украинским оператором истекает 31 декабря 2024 года. Он добавил, что «оценивать возможные последствия [решения] преждевременно».

Макфи пояснил, что ЕС активно внедряет «зеленые» технологии, ведет работу по диверсификации источников энергии и стремится как можно быстрее добиться полной энергонезависимости от России.

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Ранее замдиректора ИНЭ Александр Фролов сообщил, что высказывания Чернышова следует воспринимать спокойно. Он добавил, что украинские официальные лица постоянно делают резкие, ничем не подкрепленные заявления.

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