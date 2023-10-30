Импорт из РФ в Италию остался стабильно низким

Объем импорта из РФ в Италии в сентябре 2023 года сократился на 86,2% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным показателем в 2022 году. Такие данные распространило Национальное статистическое агентство (Istat) на основе анализа данных за период с января по сентябрь.

При этом в августе сокращение объема экспорта из РФ в Италию составляло более 90%. Прогрессивное снижение импорта, большая часть которого приходилась на энергоносители, началось в марте 2022 года. Так, к декабрю 2022 года он сократился на более чем 60% по сравнению с 2021 годом.

В сентябре в целом отмечается снижение импорта из стран, не входящих в ЕС. Так, из Китая в Италию импортировано меньше на 34,4%, из стран ОПЕК - на 36%. Вырос импорт только из США - на 14,4%. В сентябре зафиксировано снижение и объемов экспорта Италии: в Китай на 14% в годовом исчислении, в США на 11,9%, в страны ОПЕК на 12,1%.

"В годовом исчислении снижение экспорта затрагивает практически всех основных партнеров, не входящих в ЕС, и более чем на треть объясняется сокращением продаж в США, тогда как снижение общего импорта зависит от сокращения закупок в России, Китая и странах ОПЕК", - говорится в докладе.