В ЕК заявили, что обсуждение санкций против алмазов из России продолжается
Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что переговоры Европейского союза с партнёрами по G7 по вопросу введения санкций в отношении российских алмазов всё ещё продолжаются.
«Я могу только подтвердить, что переговоры идут с партнёрами по G7, остаётся ждать развитие событий», — цитирует его РИА Новости.
Ферри добавил, что никаких других подробностей касательно этого вопроса к настоящему моменту нет.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС продолжают подготовку санкций против российских алмазов.