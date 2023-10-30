В Госдуме предложили распространить кредитные каникулы на малый и средний бизнес

В нынешних непростых условиях нужно ставить задачи качественной перезагрузки предпринимательского движения. При этом предприятия, которые занимаются обеспечением технологического суверенитета страны, должны быть поддержаны особым образом, например, льготами, отдельными программами и преференциями. Об этом «Парламентской газете» сообщила первый зампредседателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

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Оценка проблематики малого и среднего бизнеса — одна из основных задач проекта партии «Единая Россия» — «Предпринимательство». На основе этого инструмента эксперты выяснили, как чувствует себя средний предприниматель в стране и как сектор МСП помогает ей развиваться. В исследовании предпринимательского климата участвовали более 1300 бизнесменов, все профильные институты, включая Центробанк, эксперты сферы бизнеса.

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По словам Альфии Когогиной, результаты уже направлены в Правительство, аппарат президента РФ, Госсовет для использования в работе. Многие предложения из аналитики вошли в те документы, который представил на недавних парламентских слушаниях в Госдуме первый вице-премьер Андрей Белоусов, например, по реализации экспортного потенциала, заложенного в секторе МСП, а также по стимулированию инвестиционной активности.

«Могу сказать, что предпринимательство адаптировалось к новым условиям, малый и средний бизнес развивается, растет, сегодня это 20 процентов ВВП, 22 процента от всех налогов бюджета, это шесть миллионов хозяйствующих субъектов и с учетом самозанятых почти 30 миллионов человек. Вклад малых и средних предприятий в бюджеты всех уровней с 2020 по 2022 год вырос на 1,5 триллиона рублей ежегодно и достиг 4,7 триллиона рублей», — отметила Альфия Когогина.

Стоит отметить, что за последние годы сектор МСП показал приличный рост — количество малых предприятий увеличилось более чем на 400 тысяч. «Согласно нашему исследованию, «средний» предприниматель ощущает себя сегодня немножко счастливее рядового россиянина благодаря тому, что он считает, что его жизнь и будущее в его собственных руках», — уточнила депутат.

По мнению Когогиной, государство должно поддержать малый и средний бизнес, предоставив право предприятиям МСП один раз получить кредитные каникулы без ухудшения кредитной истории. Депутаты готовы вместе с Центробанком разработать такой законопроект.