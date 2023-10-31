Эксперты спрогнозировали небольшой дисконт на российскую нефть

С начала года разница в цене между российской нефтью Urals и североморской Brent снизилась более чем в три раза. Такой небольшой дисконт - хорошее подспорье для российского бюджета, уверены эксперты, однако надеяться на то, что он исчезнет совсем, не стоит.

В начале 2023 года разница в цене за баррель Urals и Brent достигала 35-38 долларов. Сегодня это расхождение сократилось до 11-12 и имеет потенциал к дальнейшему снижению в пределах 5 долларов, об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По мнению вице-премьера, уменьшение размера дисконта говорит не только о том, что стабилизировались поставки и транспортно-логистические цепочки, но и что в целом снижаются риски, связанные с экспортом российского сырья.

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Стоит также отметить, что на данный момент наша страна значительно снизила долю торговли нефтью и нефтепродуктами в долларах и евро, во многом перейдя на рубли, юани, рупии и другие национальные валюты. Конечно, подчеркнул Александр Новак, расчеты в долларах и евро пока еще остаются, но самое главное в том, что Россия вышла на инструменты и механизмы оплаты, которые позволяют по рыночным ценам, которые складываются на нашу нефть, обеспечивать поставки в те регионы, где она востребована.

Снижение размера дисконта считают сформировавшимся трендом и в Минэкономразвития России.

"Минэнерго подтверждает такие возможности. Опирались на их оценки, формируя прогноз", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, добавив, что прогноз 70 долларов за баррель формирует некий запас устойчивости бюджета.

Напомним, в последнюю декаду октября цена за баррель марки Brent составляла 88-92 доллара, соответственно, стоимость "бочки" Urals колебалась в районе 80 долларов. При этом средняя цена на нефть марки Urals за период с января по сентябрь 2023 года сложилась в размере 59,54 доллара за баррель против 80,58 доллара за тот же период прошлого года. Сентябрь, кстати, серьезно помог в формировании положительной динамики средней цены российской нефти, которая в первый месяц осени составила 83,08 доллара.

Дисконт на российскую нефть может снизиться до семи долларов за баррель.

О том, что Минфин России рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах на нефть, еще в конце июля говорил глава финансового ведомства Антон Силуанов. Этот расчет, кстати, базировался на ожиданиях, что цена российской нефти в среднем по году составит примерно 60 долларов за баррель.

Снижение дисконта помогает наполнять российский бюджет, соглашается Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

"Вся статистика, которую мы видим от министерства финансов, говорит о том, что бюджетный дефицит в последние месяцы ушел, особых проблем по сравнению с первым полугодием нет", - отметил эксперт.

Сегодняшний уровень дисконта, по его словам, вполне комфортный для того, чтобы российская нефть и нефтепродукты были конкурентоспособны на мировом рынке.

"Надо понимать, что сокращение скидки обязательно приведет к корректировке запросов покупателей, которые могут переключаться на нефть от других производителей. Понятно, что до саудитов мы не дотянемся, у них вообще к рынку идет даже не с дисконтом, а с премией, но так или иначе определенный дисконт все равно сохранится", - прогнозирует эксперт.

Цена продажи сейчас выше, чем рассчитанная в параметрах бюджета, и расчетная точка для налогов выше, что тоже хорошо для бюджета, пояснил Сергей Пикин, отметив, что это нельзя считать счастливой случайностью.