России предрекли резкий рост поставок нефти за рубеж

Объемы поставок российской нефти морским путем могут вырасти в месячном выражении на 200 тысяч баррелей в сутки по итогам ноября — до 3,6-3,7 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков агентства Kpler.

Для сравнения, по итогам октября специалисты ожидают объемы в районе 3,5 миллиона баррелей в сутки. При этом в сентябре показатель находился на уровне 3,45 миллиона баррелей, уточнили в компании.

Наращиванию экспортных поставок из России будет способствовать ряд факторов, включая высокие биржевые цены на сырье, а также проведение плановых ремонтных работ на местных нефтеперерабатывающих заводах в конце октября. С учетом этого местные компании будут вынуждены отправлять больше грузов за рубеж. Ожидается, что в ноябре объемы отгрузки достигнут рекордных значений с мая 2023 года, полагают эксперты.