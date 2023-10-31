Стоимость доллара в ходе торгов на Московской бирже опустилась до 92 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Согласно данным биржи на 09:59 по московскому времени, доллар потерял в цене 0,92% и достиг 92 рублей. Позже американская валюта торговалась по 92,15 рубля (-0,77%).

В это время евро опустился до 97,87 рубля, потеряв в цене 0,79%, юань – до 12,55 рубля (-0,71%).