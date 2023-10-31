В России упали в цене все виды топлива

Во вторник, 31 октября, цены на все виды топлива снизились. В частности, стоимость бензина и летнего дизельного топлива упала на 1-3%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цена бензина марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник продемонстрировала снижение на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, АИ-95 — на 3,15%, до 51 963 рублей. Стоимость летнего дизтоплива также упала в цене — на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 23,1%. Снижение цены показало и межсезонное дизтопливо по итогам торгов вторника. Стоимость снизилась на 1,84%, до 57 232 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизельного топлива упала на 1,36%, до 70 932 рублей за тонну.

Мазут за вторник подешевел на 10,89%, до 20 742 рублей за тонну. Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизились на 4,02%, до 35 080 рублей за тонну.

В сентябре власти России приняли решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Данный шаг был сделан для того, чтобы стабилизировать рынок и бороться с «серым» экспортом.