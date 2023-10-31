Экономика России не рухнула за полтора года спецоперации на Украине и продолжает работать на том же уровне, что в Западной Европе. Об этом написали в журнале Forbes.

«Экономика России не рухнула. Экономический двигатель продолжает работать. Может быть, не на всех восьми цилиндрах, но, по крайней мере, на четырех, и так же хорошо, как и в большинстве стран Западной Европы, если не лучше», — говорится в статье.

Уточняется, что причина того, что экономика в РФ держится — это спрос на российские нефть и газ за рубежом. По словам политолога Торгово-промышленной палаты РФ Ильи Митасова, за счет нефтегазовых доходов формируется более трети бюджета страны. Он отметил, что поступления от экспортных пошлин налогообложения предприятий нефтегазового сектора в 2023 году пополнят бюджет на 97 миллиардов долларов.