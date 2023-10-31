В России назвали возможной реконструкцию «Северных потоков»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских не исключил возможности реконструкции подорванных в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал условие, при котором Москва будет готова пойти на подобный шаг.

«Что касается реконструкции, совершенно точно пока нет предпосылок для возврата к этому. В теории его реконструкция возможна. Это будет стоить больших денег, но все же лучше его отремонтировать, чем строить новый», — считает парламентарий.

Условие [реконструкции] только одно: желание другой стороны покупать дешевый российский природный газ

Игорь Ананских

Он также подтвердил, что у России есть основания полагать, что к диверсии действительно причастен Вашингтон.

«Это, безусловно, крупнейшая диверсия, которая повергла международное сообщество в шок», — добавил Ананских.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в причастности к подрыву «Северных потоков».

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов», — сказал он во время выездного совещания в Томске.