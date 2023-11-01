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В РФ нашли применение некачественным продуктам

С 1 сентября 2024 года российские ретейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на производство кормов для животных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства сельского хозяйства.

В России нашли применение некачественным продуктам
© РИА Новости

Отмечается, что на корм может пойти фальсификат, продукты без маркировки и товары сопроводительных документов. В ходе экспертизы будут оцениваться внешний вид продукции, сопроводительные документы, их наличие и состояние упаковки. Также будут отбираться пробы для лабораторных исследований.

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Ветеринарно-санитарную экспертизу продукции будут проводить специалисты Госветслужбы.

«Вместе с этим мы должны понимать, что некоторые виды фальсификации пищевой продукции, например, с незаявленными красителями, ароматизаторами, консервантами и лекарства могут представлять опасность не только для человека, но и для животных», — отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

До этого «Известия» писали, что на прилавках российских магазинов в будущем может начать появляться выпечка из сверчков.

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