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Железнодорожные перевозки в России резко подорожали

За последние полтора года стоимость вагонов в России увеличилась почти вдвое, за этот период времени резко выросли и цены на их аренду. На этом фоне перевозить ряд категорий грузов железнодорожным транспортом стало дороже на треть, сообщает Forbes со ссылкой на участников рынка.

Железнодорожные перевозки в России резко подорожали
© РИА Новости

Согласно данным аналитиков Информационного центра операторов (ИЦО), в настоящее время заключить контракт на покупку типового полувагона можно по цене 4,5-6,5 миллиона рублей, а инновационного (вагона большей грузоподъемности) — в районе 6,2-7,5 миллиона. Для сравнения, в 2021 году показатели находились на уровнях в 3,5 и 3,5-3,9 миллиона рублей соответственно.

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Одной из главных причин удорожания железнодорожных перевозок эксперты назвали грядущую обязательную замену вагонного парка, которая должна произойти в 2024-2030 годах. На этом фоне логистические компании будут вынуждены компенсировать растущие издержки при помощи поднятия цен на вагоны и их аренду. Еще одним фактором выступает растущий спрос на подвижные составы со стороны лизинговых компаний.

«Ужесточаются условия транспортного обслуживания со стороны операторов. Растут ставки, растут штрафы, ухудшаются условия взаиморасчетов», — посетовал зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин.

Рост стоимости аренды аналитики связали с дефицитом пропускных мощностей, который усугубился на фоне введения санкций и переориентации грузопотоков с европейского на азиатский рынок. На этом фоне ставки бронирования нефтебензиновых цистерн с сентября 2022 года увеличились на 32 процента — до 1,8 тысячи рублей за вагон в сутки. В свою очередь, ставка бронирования полувагона в сентябре 2023-го находилась на уровне в 2,08 тысячи рублей в день, уточнили в ИЦО.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о резком росте стоимости грузовых автоперевозок в России. По итогам третьего квартала они подорожали на 41,1 процента в годовом выражении. Наибольшее увеличение стоимости доставки грузов продемонстрировали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск (на 76,7 процента) и Екатеринбург (на 72 процента). В свою очередь, автологистика из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9 процента, а в обратном направлении — на 39,3 процента.