В Сербии отреагировали на введение акцизов Болгарией

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил, что Болгария пытается сорвать поставки по «Турецкому потоку», незаконно вводя акциз на транзит российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

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В середине октября Болгария установила акциз в размере 20 болгарских левов (10,8 доллара или 1005 рублей) за мегаватт-час (примерно 95 кубометров) газа для сетевых операторов и конечных импортеров. Акциз не коснется сжиженного природного газа (СПГ). В Болгарии рассчитывают зарабатывать на акцизе примерно 1,29 миллиарда долларов в год. Газ по территории страны поступает в Сербию и Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что акциз создает угрозы поставкам газа, а также «противоречит европейской солидарности» и правилам ЕС.

Вулетич отметил, что ранее Болгария «решила слушаться большого хозяина» и «похоронила» проект «Южный поток», благодаря которому она могла бы зарабатывать на транзите 700-800 миллионов долларов в год. По его мнению, теперь Болгария пытается нанести вред «Балканскому потоку» и «Турецкому потоку», по которым идет транзит. Глава ассоциации назвал это «чистой политикой, не имеющей отношения к экономике».

«То, что сделал парламент Болгарии — нелегально. Они у себя могут делать все что вздумается и даже бомбу сбросить на трубу, как им хозяин прикажет, но это незаконное решение, которое может только навредить всем на трассе газопровода», — подчеркнул Вулетич.

По его мнению, Европе может быть выгоден только российский газ, так как поставки СПГ из США обеспечивают лишь три процента всего потребления и в целом СПГ на мировом рынке немного.