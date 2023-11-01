Экономисты обновили прогноз курса рубля на конец 2023 года

Рубль окреп на 7% за три недели с введения обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. На закрытии торгов 11 октября 2023 года доллар торговался по 100,2 ₽, а 31 октября снизился до 92 ₽.

До конца года рубль стабилизируется на справедливых значениях около 90 ₽ за доллар, рассказала «Ведомостям» главный экономист «Ренессанс капитала» Софья Донец. Этому будет способствовать также рост котировок нефти Urals и охлаждение спроса на импорт. Обе тенденции формируются с конца июля, но эффект окажут лишь сейчас. Аналогичную оценку дают аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова — 90 ₽ за доллар в базовом сценарии.

Некоторые экономисты допускают более активное укрепление российской валюты. При сохранении ключевой ставки на уровне 15% и стабильных ценах на нефть курс может вернуться в диапазон 85–90 ₽ за доллар, полагает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также ожидает курс на уровне 85–90 ₽ за доллар к концу года.