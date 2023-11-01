В Кремле отказались считать Фридмана олигархом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение бизнесмена Михаила Фридмана. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля отметил, что россияне ездят по всему миру, но родина у всех одна.

Напомним, что ранее Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, однако позднее, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, уехал в Москву. Журналисты спросили у Пескова, как в Кремле оценивают «возвращение олигарха».

«Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — заявил пресс-секретарь.