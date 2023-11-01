$92.02-1.2297.93-0.68

Духовный лидер Ирана выступил за остановку экспорта нефти в Израиль

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за остановку экспорта нефти и продовольствия в Израиль в связи с военной операцией еврейского государства в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Духовный лидер Ирана выступил за остановку экспорта нефти в Израиль
© Unsplash

«Бомбардировки Газы должны быть немедленно прекращены, а для сионистского режима (в Израиль — прим. ред.) должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия», — подчеркнул он.

На минувшей неделе президент исламской республики Эбрахим Раиси заявил, что Израиль «пересек красные линии».

До этого политик указал на отсутствие у Тегерана планов следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа.

Эксперты Всемирного банка ранее предположили, что цена нефти марки Brent на мировых рынках может подняться выше $150 за баррель в случае полной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости