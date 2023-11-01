Духовный лидер Ирана выступил за остановку экспорта нефти в Израиль
Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за остановку экспорта нефти и продовольствия в Израиль в связи с военной операцией еврейского государства в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
«Бомбардировки Газы должны быть немедленно прекращены, а для сионистского режима (в Израиль — прим. ред.) должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия», — подчеркнул он.
На минувшей неделе президент исламской республики Эбрахим Раиси заявил, что Израиль «пересек красные линии».
До этого политик указал на отсутствие у Тегерана планов следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа.
Эксперты Всемирного банка ранее предположили, что цена нефти марки Brent на мировых рынках может подняться выше $150 за баррель в случае полной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.