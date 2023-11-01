Духовный лидер Ирана выступил за остановку экспорта нефти в Израиль

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за остановку экспорта нефти и продовольствия в Израиль в связи с военной операцией еврейского государства в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.