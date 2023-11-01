Миллер заявил о нестабильности мирового рынка газа

В настоящее время происходит трансформация мирового газового рынка, отношения между поставщиками и потребителями газа деформируются. При этом мировой рынок газа сегодня нестабилен, для стран Запада он останется "узким", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
"Мы работали в течение достаточно продолжительного времени в одной парадигме. Сейчас, без сомнения, происходит трансформация мирового газового рынка. Здесь можно употребить синоним слова трансформация. Мы понимаем ее, как деформацию взаимоотношений, которые складывались десятилетиями между традиционными потребителями и поставщиками газа", - сказал он.
По его словам, эта деформация произошла в очень короткий промежуток времени.
"Причинами такой деформации мы считаем недобросовестную конкуренцию. Дальше - невероятно грубые ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность. Как результат, мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным, крупные региональные рынки чрезвычайно волатильны, и, соответственно, он нестабилен. При этом для стран Запада газовый рынок останется узким", - сказал он.
Интенсификация отношений стран Евразии по газу во многом будет определять ситуацию на рынке, считает Миллер.
По его словам, западные компании предпочли бы возвращение газа РФ на рынок Европы.