Миллер заявил о нестабильности мирового рынка газа

"Мы работали в течение достаточно продолжительного времени в одной парадигме. Сейчас, без сомнения, происходит трансформация мирового газового рынка. Здесь можно употребить синоним слова трансформация. Мы понимаем ее, как деформацию взаимоотношений, которые складывались десятилетиями между традиционными потребителями и поставщиками газа", - сказал он.