Цены на газ в Европе упали

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки природного газа в Европе снизилась на 13,4 процента за последние два дня. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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Ближе к 13:50 по московскому времени 1 ноября котировки по индексу нидерландского хаба TTF достигли уровня в 47,5 евро за мегаватт-час, или примерно 523 доллара за тысячу кубометров с учетом актуального курса валют. С начала дня стоимость декабрьских поставок топлива снизилась на 1,054 процента, а на пике падала на 3,9 процента после сокращения на 9,5 процента по итогам торгов 31 октября.

Схожую динамику продемонстрировали и котировки январских поставок — они упали на 0,835 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и сократились до отметки в 49,5 евро за мегаватт-час (около 545,7 доллара за тысячу кубов). В свою очередь, стоимость февральских поставок к этому времени снизилась до 50,01 евро, или 551,3 доллара.

Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов, включая высокий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) и относительно благоприятные погодные условия в регионе в конце октября — начале ноября. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние низкий спрос на газ, что не должно способствовать истощению запасов ПХГ в преддверии зимнего сезона. Более того, на фоне высокого уровня заполненности ПХГ европейские энергетические компании стали размещать избыточные объемы топлива на Украине.