$93.28+1.2698.44+0.50

«И мы можем»: в Совфеде допустили конфискацию финских товаров

Россия может предпринять ответные меры на действия Финляндии, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Таким образом политик отреагировал на решение Хельсинки конфисковать товарные знаки российских компаний.

В Совфеде допустили конфискацию финских товаров
© РИА Новости

Финляндия уже какие только не вводила правила, ограничения в отношении России. Для них нет границ, они готовы сделать что угодно, если это будет направлено против России. Мне даже в голову не могло прийти, что можно конфисковать товарные знаки. Если они позволяют себе такое, значит и мы можем. Пусть потом не удивляются, если их товары будут продаваться у нас под другим товарным знаком, — уточнил сенатор.

По его словам, Финляндия и вся Европа впали в «какое-то средневековье». При этом, продолжил собеседник, у России есть все те же инструменты, которыми пользуются в ЕС. Но их применение не вписывается в современные рамки ведения международных отношений, резюмировал Цеков.

СМИ: в Финляндии конфисковали товарный знак «Калашников»

Ранее управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало логотипы и товарные знаки, которые были зарегистрированы в стране российскими компаниями. Изъятие коснулось АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT, концерна «Калашников» и Сбербанка.

2