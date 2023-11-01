В Совфеде допустили конфискацию финских товаров

Финляндия уже какие только не вводила правила, ограничения в отношении России. Для них нет границ, они готовы сделать что угодно, если это будет направлено против России. Мне даже в голову не могло прийти, что можно конфисковать товарные знаки. Если они позволяют себе такое, значит и мы можем. Пусть потом не удивляются, если их товары будут продаваться у нас под другим товарным знаком, — уточнил сенатор.