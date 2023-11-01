DWN: экономика еврозоны в 2023 году сократилась, несмотря на ослабление инфляции
Экономика еврозоны в 2023 году сократилась, несмотря на ослабление инфляции.
Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Отмечается, что в октябре инфляция в ЕС снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года, но, несмотря на это, экономика еврозоны всё равно сократилась.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис пожаловался на снижение покупательной способности Евросоюза из-за украинского конфликта.