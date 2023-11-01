Состояние богатейших людей мира уменьшилось

Состояние десяти богатейших людей мира уменьшилось почти на 50 миллиардов долларов за последний месяц. Об этом сообщает Forbes.

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Так, самый богатый человек в мире, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 35 миллиардов долларов, что составляет 14 процентов его состояния. Это произошло из-за падения акций Tesla на 20 процентов.

В свою очередь владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, занимающий вторую строчку рейтинга, обеднел за октябрь на 10 миллиардов долларов из-за падения цен на акции группы на пять процентов.

Также уменьшилось состояние магната-разработчика программного обеспечения Ларри Эллисона. Хотя создатель корпорации Oracle и сохранил четвертое место в рейтинге богатейших людей, за последний месяц он потерял пять миллиардов долларов из-за падения акций Oracle на три процента. В настоящий момент Forbes оценивает его капитал почти в 131 миллиард долларов.

Тем временем, отметили специалисты, состояние соучредителя и генерального директора Meta Марка Цукербера увеличилось примерно на 300 миллионов долларов и оценивается в 106,9 миллиарда долларов. Цукерберг поднялся с восьмой на седьмую строку рейтинга благодаря росту акций компании Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp.

По данным Forbes, совокупное состояние десяти самых богатых людей мира по состоянию на 1 ноября оценивается в 1,32 триллиона долларов.