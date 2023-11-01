Россия и Куба подписали Программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран и подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года.

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7 октября состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, где в очередной раз был подтвержден настрой на укрепление взаимодействия двух стран по самому широкому спектру направлений.

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«Отрадно, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке сохраняется насыщенный график контактов, что подтверждает союзнический характер двусторонних отношений. Уделяем приоритетное внимание рассмотрению крайне важных для кубинской стороны вопросов обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений. Приоритетным направлением развития двусторонних экономических отношений должно являться создание льготных условий для российских инвесторов, направляющих капиталовложения в кубинскую экономику. Большой объем работы в этих целях приходится на двустороннюю Межправкомиссию. Ожидаем ответ на наше предложение о проведении 21-го заседания МПК во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума «Россия», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь Рикардо Кабрисас подтвердил настрой кубинской стороны развивать сотрудничество.

«Благодаря совместной работе мы следуем подходам, которые были согласованы. Я удовлетворен работой которая проводится на сегодняшний день», – отметил Заместитель Премьер-министра Кубы.

Он поддержал предложение о проведении Межправкомиссии в феврале 2024 года в Москве.

На встрече обсудили инициативы, реализуемые совместно с кубинской стороной – например, проекты строительства солнечных станций на Кубе, агропромышленного предприятия полного цикла по выращиванию и переработке сахарного тростника, производства удобрений, а также различные инфраструктурные проекты. Дмитрий Чернышенко также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики.

Кроме того, были затронуты вопросы развития туризма. В первой половине этого года Кубу посетили свыше 60 тыс. россиян. С учетом запуска с 1 июля 2023 регулярного авиасообщения российский турпоток стабильно растет. Минтрансом России запланировано увеличение количества рейсов из России на Кубу – до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю.