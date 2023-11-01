Россия и Куба подписали Программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран и подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года.
7 октября состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, где в очередной раз был подтвержден настрой на укрепление взаимодействия двух стран по самому широкому спектру направлений.
«Отрадно, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке сохраняется насыщенный график контактов, что подтверждает союзнический характер двусторонних отношений. Уделяем приоритетное внимание рассмотрению крайне важных для кубинской стороны вопросов обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений. Приоритетным направлением развития двусторонних экономических отношений должно являться создание льготных условий для российских инвесторов, направляющих капиталовложения в кубинскую экономику. Большой объем работы в этих целях приходится на двустороннюю Межправкомиссию. Ожидаем ответ на наше предложение о проведении 21-го заседания МПК во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума «Россия», – сказал Дмитрий Чернышенко.
В свою очередь Рикардо Кабрисас подтвердил настрой кубинской стороны развивать сотрудничество.
«Благодаря совместной работе мы следуем подходам, которые были согласованы. Я удовлетворен работой которая проводится на сегодняшний день», – отметил Заместитель Премьер-министра Кубы.
Он поддержал предложение о проведении Межправкомиссии в феврале 2024 года в Москве.
На встрече обсудили инициативы, реализуемые совместно с кубинской стороной – например, проекты строительства солнечных станций на Кубе, агропромышленного предприятия полного цикла по выращиванию и переработке сахарного тростника, производства удобрений, а также различные инфраструктурные проекты. Дмитрий Чернышенко также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики.
Кроме того, были затронуты вопросы развития туризма. В первой половине этого года Кубу посетили свыше 60 тыс. россиян. С учетом запуска с 1 июля 2023 регулярного авиасообщения российский турпоток стабильно растет. Минтрансом России запланировано увеличение количества рейсов из России на Кубу – до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю.
По итогам встречи состоялось подписание Программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путем создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран.
Во встрече приняли участие уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, председатель делового совета «Россия-Куба» Борис Титов, представители МИД РФ, Минпромторга РФ, Минэнерго РФ, Минсельхоза РФ, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, Минтранса РФ, Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба, Центрального банка Кубы, Министерства иностранных дел Кубы.