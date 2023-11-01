Богатейшие люди мира обеднели на $50 млрд

Состояние миллиардеров, входящих в топ-10 мирового рейтинга, уменьшилось в октябре 2023 года почти на $50 млрд. Об этом пишет Forbes.

Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X, потерял порядка $35 млрд, что составляет 14% его состояния. Вместе с тем, он остался на первой строчке рейтинга.

Бернар Арно, занимающий второе место и время от времени поднимающийся на первое, утратил в октябре $10 млрд. Это было вызвано тем, что акции принадлежащей ему группы LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) упали на 5%.

Магнат-разработчик программного обеспечения Ларри Эллисон утратил $5 млрд из-за падения акций Oracle на 3%.