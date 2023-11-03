Торговая сеть Lamoda включит в себя бывшие магазины Adidas

Онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий Adidas. В будущей сети магазинов Lamoda Sport наряду с товарами Adidas будут продаваться и изделия других брендов, сообщает РИА Новости.

Платформа уже уведомила Минпромторг , а первые магазины на месте бывших торговых точек Adidas планируется открыть до конца года, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов .

"Компания намерена открыть первые магазины до конца этого года, а всего в течение трех лет их появится 300. Часть из того, что готовится к открытию, — бывшие магазины закрывшего собственную розницу в России иностранного бренда ", — добавил замминистра.

В марте прошлого года компания - производитель модной одежды из Германии Hugo Boss AG решила закрыть магазины на территории России. В компании указали, что данное решение было принято из-за событий, происходящих на Украине. До того о приостановке продаж для российских покупателей объявили зарубежные ритейл-платформы Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Nike, Adidas, Puma H&M, Inditex и другими.