МИД России назвал условия возобновления зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки требует выполнения меморандума Россия-ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что Москва не видит прогресса в деле снятия санкционных ограничений с российских экономических операторов, задействованных в производстве и экспорте, «в том числе в сферах банковских платежей, страхования, транспортной логистики и поставок в Россию запчастей».