ФАС предложила ввести меры для борьбы с «серым майнингом»

«В качестве нововведения ФАС России предлагает, не меняя формулы с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестки в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство может поручить регионам пересмотреть систему тарифов на электроэнергию для населения. По информации издания, на новые тарифы придется перейти почти всем регионам, если они не решат субсидировать тарифы из собственных бюджетов.

Отмечается, что правительство планирует побудить регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения, то есть ставка тарифа будет расти при росте потребления. При этом практически все регионы в РФ выходят за пределы установленного потолка субсидирования при установке тарифов в 2024 году. То есть в РФ тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются, находясь ниже экономически обоснованного уровня.